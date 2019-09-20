الرئيس الألماني يشيد بدور الإيطاليين في بناء بلاده بعد الحرب

نابولي - (د ب أ):

أشاد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بإسهام العمال الإيطاليين في تعافي ألمانيا اقتصاديا بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال شتاينماير اليوم الجمعة وهو اليوم الثاني من أيام زيارته إلى إيطاليا، في كلمة ألقاها بمدينة نابولي: "إنهم أسهموا في بناء ألمانيا اقتصاديا وأوصلوها إلى النجاح الاقتصادي".

جاء إلى ألمانيا بدءا من منتصف الخمسينيات من القرن الماضي حوالي أربعة ملايين عامل من فقراء الجنوب الإيطالي خاصة إلى الأراضي الألمانية، والبعض لحقت بهم أسرهم من بعد وعاد أكثريتهم في أوقات لاحقة إلى وطنهم.

كان شتاينماير صرح في وقت سابق من مساء اليوم وخلال كلمته على المأدبة التي أقامها رئيس الدولة سيرجيو ماتاريلا تكريما له، إن هؤلاء الأشخاص عملوا مع الألمان في ظروف صعبة لتحقيق المعجزة الاقتصادية الألمانية.

وقال شتاينماير: "إن بلادي صارت من خلال هذا التبادل وهذه العلاقات الوثيقة أكثر انفتاحا وأكثر إيمانا بأوروبا وأكثر محبة من قبل الآخرين أيضا".

وذكر شتاينماير أن الاقتصاد الألماني المزدهر كان يحتاج خلال الخمسينيات والستينيات إلى القوى العاملة بصورة ملحة، مبينا أنه في عام 1955 عقدت الحكومة الألمانية أول اتفاقية تشغيل عمال – مع إيطاليا، ثم تبعتها اتفاقيات مماثلة مع دول كاليونان وإسبانيا والبرتغال.

وفي معهد جوته بنابولي تحدث شتاينماير أيضا مع الشباب الإيطالي الراغب في التوجه إلى ألمانيا اليوم، لأنهم في الجنوب لا يجدون عملا وما يزالون مهملين اقتصاديا – برغم تعليمهم الجيد – كما كان حال أسلافهم.