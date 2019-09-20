  • عاجل:عودة غير مكتملة.. الأهلي يُبطل انتفاضة الزمالك ويتوج بالسوبر (فيديو)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الأهلي والزمالك حسام البدري مهرجان الجونة السينمائي هجوم أرامكو السعودية سد النهضة مؤمن زكريا انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس

    التحالف العربي: ميليشيات الحوثي تعطل دخول السفن إلى ميناء الحديدة

    08:15 م الجمعة 20 سبتمبر 2019
    التحالف العربي: ميليشيات الحوثي تعطل دخول السفن إلى ميناء الحديدة

    ميليشيات الحوثي تعطل دخول السفن إلى ميناء الحديدة

    الرياض - (أ ش أ):

    أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، استمرار منح التصاريح لجميع السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

    واتهم التحالف العربي، وفقًا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية ميليشيا الحوثي الإرهابية بتعطيل دخوال السفن لميناء الحديدة، على الساحل الغربي للبلاد.

    وأوضح أن الميليشيات الإرهابية تعطل دخول السفينتين "TOROS M" و "LE RUBY" رغم نقل حمولة غذائية.

    ميدانيًا، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، في وقت سابق، أن القوات المشتركة للتحالف نفذت فجر اليوم عملية استهداف نوعيه شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

    هذا المحتوى من

    التحالف العربي ميليشيات الحوثي ميناء الحديدة اليمن

    الخبر التالى:

    العراق: مقتل وإصابة 13 شخصًا في انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة بكربلاء
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان