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    نائب الرئيس الأمريكي يدعو إلى اليقظة تجاه روسيا

    02:24 م الإثنين 02 سبتمبر 2019
    نائب الرئيس الأمريكي يدعو إلى اليقظة تجاه روسيا

    نائب الرئيس الأمريكي

    وارسو- (د ب أ):

    دعا نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم الاثنين إلى اليقظة تجاه روسيا، متهما إياها باحتلال أراضي جيرانها واستغلال مواردها الطبيعية في تحقيق أهداف سياسية.

    وقال بنس خلال مؤتمر مشترك مع الرئيس البولندي أندريه دودا: "نظرا لجهودها للتدخل في الانتخابات بأنحاء أوروبا وحول العالم، حان الوقت لنبقى متيقظين حيال نوايا روسيا وما تتخذه من إجراءات".

    وأضاف بنس: "بالرغم من سنوات من المفاوضات، لا تزال القوات الروسية تحتل أجزاء كبيرة من جورجيا وأوكرانيا". وقال إن موسكو "تسعى لتقسيم تحالفنا، الآن باستخدام احتياطاتها من النفط والغاز".

    روسيا مايك بنس أمريكا أندريه دودا

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