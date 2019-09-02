​رئيس جامعة الأزهر يبحث التعاون مع وفد من دولة الصين

كتب– محمود مصطفى:

التقى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، صباح الاثنين، وفدًا صينيًا، بمقر الجامعة بمدينة نصر، بحضور المستشار الثقافي للسفارة الصينية بالقاهرة.

وأكد المحرصاوي، في بيان، الاثنين، عمق العلاقات مع دول الصين منذ فترات طويلة، بعد أن أسس بعض خريجي الأزهر أقسام اللغات الشرقية بالجامعات الصينية.

وقال إن هناك عددا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من جامعة الأزهر، يستكملون أبحاثهم العلمية في جامعات الصين، ويوجد لكلية اللغات والترجمة قسم خاص باللغة الصينية، وهو ما يؤكد قوة العلاقة بين مصر الأزهر والصين.