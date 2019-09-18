الخطوط القطرية: خسائرنا وصلت 639 مليون دولار "برغم النجاحات"

القاهرة – مصراوي:

نشرت الخطوط الجوية القطرية، الأربعاء، تقريرها السنوي لتظهر حجم الخسائر الكارثية للشركة والتي وصلت إلى حوالي 639 مليون دولار.

ويأتي ذلك مقارنة بخسائر العام الماضي والتي سجلت 69 مليون دولار، للسنة المالية التي انتهت في مارس 2018.

وأضاف بيان الشركة أن العائدات الإجمالية وغيرها من مصادر الدخل التشغيلي بنسبة نمت 14% على نحو سنوي، فيما ارتفعت العائدات من المسافرين بنسبة 14.3% مع نمو السعة (المقاعد المتاحة لكل كيلومتر) بنسبة 13.5%. كما نمت عائدات الشحن الجوي بنسبة 16.8% مع نمو سعة الشحن الجوي (الأطنان المتاحة لكل كيلومتر) بنسبة 11.8% على نحو سنوي. وشهدت العائدات من القطرية لطائرات رجال الاعمال نمواً كبيراً بواقع 18.4% مقارنة بالعام الماضي.

ويأتي الحديث عن النمو في البيان على الرغم من حجم الخسائر الكبير، وصرح الرئيس التنفيذي للشركة أكبر الباكر "لقد كان العام المالي 2018-2019 عاماً من النجاحات والإنجازات للخطوط الجوية القطرية... وبالرغم من هذه الإنجازات والنجاحات، واجهنا العديد من التحديات والصعوبات التي أثرت على نتائجنا المالية لنسجل صافي خسارة بقيمة 2.3 مليار ريال قطري (639 مليون دولار أمريكي)، وذلك بسبب خسارة وجهات كانت تحظى بإقبال كبير، وارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسعار الصرف. ولكن يسعدني القول بأن الأساسات التي تقوم عليها أعمالنا ما زالت شديدة القوة ولم تتأثر بهذه الخسارة".

وقطعت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين العلاقات مع قطر في عام 2017 وأغلقت الدول مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، في خطوة جاءت لاتهام الدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في شئون الدول المجاورة واحتضان شخصيات إرهابية مطلوبة على أراضيها.