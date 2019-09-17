الأمين العام للناتو يناشد أطراف النزاع في الخليج التهدئة

بروكسل- (د ب أ):

طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، أطراف النزاع في الخليج بتهدئة التوترات الحالية.

وقال النرويجي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نُشرت اليوم الثلاثاء: "أي إخلال بالإمداد العالمي للطاقة يثير قلق حلفاء الناتو بوضوح"، مناشدا كافة الأطراف تجنب المزيد من الحوادث، التي من الممكن أن تمثل تهديدا خطيرا على الأمن الإقليمي، مضيفا أن الناتو يراقب التطورات عن كثب.

وتأتي تصريحات ستولتنبرج في أعقاب هجمات استهدفت منشآت نفطية في السعودية يوم السبت الماضي، والتي أججت مخاوف من حدوث تصعيد عسكري في الشرق الأوسط، وأدت إلى ارتفاع أسعار النفط. وقد ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية أن تكون إيران مسؤولة عن هذا الهجوم، حيث قال أمس الاثنين في البيت الأبيض في واشنطن إنه "يبدو" أن إيران تقف خلف هذه الهجمات، مؤكدا في الوقت نفسه عدم رغبة الولايات المتحدة في خوض حرب مع إيران.

وكان المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران أعلنوا مطلع هذا الأسبوع مسؤوليتهم عن الهجمات. ويسيطر الحوثيون منذ عام 2014 على مناطق شاسعة في اليمن، من بينها العاصمة صنعاء.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لمقاتلة الحوثيين في اليمن عبر غارات جوية أيضا. وتعتبر السعودية الحوثيين الشيعة حليفا وثيقا لألد أعدائها، إيران. ويشن الحوثيون على نحو متكرر هجمات على السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ.

وبحسب وسائل إعلام، ذكر مسؤولون في الحكومة الأمريكية أن الهجمات التي وقعت مطلع هذا الأسبوع معقدة بشكل يجعل تنفيذ الحوثيين لها بمفردهم أمر غير ممكن.