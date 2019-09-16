روسيا تُندد بهجوم أرامكو وتدعو إلى عدم التسرع في الاستنتاجات

موسكو- (د ب ا):

حذرت روسيا، الاثنين، من اتهام إيران بأنها وراء الهجوم الأخير على مُنشأتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة سبوتنيك اليوم، الاثنين، "نحن نعتبر استخدام ما حدث لتأجيج المشاعر ضد إيران، مثلما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية أمر غير بنّاء".

ودعت الخارجية الروسية إلى عدم التسرع في الاستنتاجات حيال من يقف وراء الهجوم.

وقالت الوزارة: "مثل هذا التطور للأحداث يسبب قلقا جادا في موسكو. ندين بشدة الهجمات على أهداف غير عسكرية، وتدمير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، وأي أعمال يمكن أن تؤدي إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب على الطاقة، وتثير موجة جديدة من عدم الاستقرار في سوق الهيدروكربونات العالمي، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي".

وأضافت "أنه من غير المجدي استغلال الوضع القائم حول المنشآت النفطية السعودية، بهدف التصعيد ضد إيران بما يتماشى مع الخط الأمريكي المعروف" مشيرة إلى أن " خيارات الرد بالقوة على الهجوم، والتي تناقشها واشنطن غير مقبولة".

وأوضحت "نوصي بشدة بعدم التسرع في الاستنتاجات حول هوية منفذ الهجوم على مصافي النفط السعودية. ونعتبر أنه من غير المجدي استخدام ما حدث لتأجيج المشاعر نحو إيران في إطار النهج المعروف للولايات المتحدة. ونعتبر خيارات الرد بالقوة، التي يُزعَم مناقشتها في واشنطن في الوقت الحالي غير مقبولة".

وأشارت إلى أن" الهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية السعودية، هي نتيجة مباشرة للأزمة المستمرة في اليمن".

من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم الكرملين في تعليقات نشرتها وسائل الإعلام أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يزور السعودية الشهر المقبل.