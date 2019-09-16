نتنياهو يتعهد بضم التجمعات اليهودية بالخليل و"كريات أربع" إذا فاز بالانتخابات

تل أبيب- (د ب أ):

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، للمرة الأولى بضم التجمعات اليهودية في الخليل ومستوطنة "كريات أربع" إذا ما فاز بالانتخابات المرتقبة يوم غد الثلاثاء.

وردا على سؤال، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، عما إذا كان سيقوم بضم كريات أربع والمجتمعات اليهودية في الجليل، أجاب نتنياهو :"بالطبع. ستصبح جزءا من إسرائيل. ولكني أحتاج تفويضا لتنفيذ الخطة".

وأضاف أنه تحدث عن خطته لبسط السيادة على مستوطنات الضفة الغربية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال :"أبلغت ترامب بأني أخطط لبسط السيادة على جميع المستوطنات، بما في ذلك في التكتلات، والأراضي (المحيطة بها) وجميع المستوطنات والمواقع التي لها أهمية من منظور أمني أو تراثي لإسرائيل".

وقال في المقابلة، وفقا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست"، :أبلغته أيضا بأنه لن يتم اقتلاع أحد، ولن أعترف بحق (الفلسطينيين) في العودة، وبأنه يتعين أن تظل القدس موحدة. أبلغته بكل هذه الأمور".

ويأتي تعهد نتنياهو بضم مستوطنات الخليل وكريات أربع بعدما تعهد مؤخرا بضم غور الأردن بالضفة الغربية، وهو ما قوبل بانتقادات إقليمية ودولية واسعة.