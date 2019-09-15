إبرام بروتوكول روسي إيراني بـ1.2 مليار يورو لبناء محطة كهربائية

طهران- (د ب أ):

أعلن وزير الطاقة الايراني، رضا اردكانيان، عن إبرام بروتوكول قرض روسي بقيمة 1.2 مليار يورو لتمويل بناء محطة "سيريك" الكهربائية في "هرمزكان" جنوب ايران، وفقًا لما ذكرته وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، الأحد.

جاء ذلك خلال حفل توقيع بروتوكول تمديد القرض الحكومي الروسي بواقع 1.2 مليار يورو لانشاء محطة سيريك بطاقة 1400 ميجاواط.

وقال الوزير: "على خلفية تأخر الاجراءات العملياتية للقرض، تم ابرام ملحق تمديد اليوم بين وزارة الاقتصاد والمالية الايرانية ووزارة المالية الروسية".

وتوقع البدء بتجهيز ورشة إنشاء المحطة سيريك في غضون الشهرين المقبلين، وذلك بعد إبرام البروتوكول.

ولفت الى أن ثمة مشاريع أخرى في ايران ستمول عبر قرض روسي، منها كهربة خط سكك الحديد "اينجه برون- كرمسار" الذي يتطلب اتخاذ اجراءات مماثلة.

وبالإضافة إلى ذلك، بيّن أنه ثمة تعاون في مشروعين آخرين مع روسيا، أحدهما تطوير المحطات الكهرومائية و الثاني محطة كهروحرارية، حيث إن الموضوعين قيد المفاوضات وتم ابرام عقد تجاري بهذا الخصوص بقيمة 650 الى 700 مليون يورو، فيما أكدت وزارة المالية الروسية استعدادها للتمويل.