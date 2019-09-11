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    بعد إعلان نتنياهو ضم غور الأردن.. فرنسا تعلن تمسكها بقيام دولة فلسطينية

    06:10 م الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    بعد إعلان نتنياهو ضم غور الأردن.. فرنسا تعلن تمسكها بقيام دولة فلسطينية

    وزارة الخارجية الفرنسية

    القاهرة – مصراوي:

    أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، تمسكها بقيام دولة فلسطينية في رد ضمني على إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضم غور الأردن، وشمال البحر الميت، حال فوزه بالانتخابات المقبلة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

    أعلن نتنياهو في خطاب تلفزيوني مساء الثلاثاء أنه يتطلع إلى ضم غور الأردن بمجرد فوزه في الانتخابات.

    وقال نتنياهو "هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة"، مستعينا بخارطة لغور الأردن لتوضيح خطته. وتابع مخاطبا الإسرائيليين "إذا تلقيت تفويضا منكم للقيام بذلك (...) أعلن اليوم عزمي إقرار سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت".

    يتوجه المستوطنون إلى صناديق الاقتراع للمرة الثانية خلال خمسة أشهر بعد فشل رئيس الوزراء في تشكيل ائتلاف حكومي.

    وزارة الخارجية الفرنسية الأردن فلسطين الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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