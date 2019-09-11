بريطانيا تطعن على قرار محكمة اسكتلندية بشأن تعليق البرلمان

لندن- (د ب ا):

اعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، أنها سوف تطعن على قرار المحكمة العليا الاسكتلندية بعدم قانونية قرار تعليق أنشطة البرلمان.

ووصفت الحكومة الطعن الذي سوف تقدمه بالإجراء القانوني والضروري.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن الحكومة" تشعر بخيبة أمل " إزاء قرار المحكمة، وسوف تطعن عليه أمام المحكمة العليا البريطانية.

كانت أعلى محكمة في اسكتلندا قد قضت، الأربعاء، أن تعليق البرلمان البريطاني أمر غير قانوني.

وقد أيدت المحكمة المدنية العليا فى اسكتلندا طعنا مقدما ضد حكم محكمة أقل درجة صدر الأسبوع الماضي

وقالت إن طلب جونسون من الملكة إليزابيث الثانية بتعليق عمل البرلمان " أمر غير قانوني لأن هدفه إعاقة عمل البرلمان".