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    كتائب القسام تسيطر على حوامة إسرائيلية مسيّرة جنوب قطاع غزة

    01:04 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
    كتائب القسام تسيطر على حوامة إسرائيلية مسيّرة جنوب قطاع غزة

    كتائب القسام - أرشيفية

    غزة- (د ب أ):

    أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" سيطرتها، اليوم الثلاثاء، على "حوامة إسرائيلية مسيّرة" شرق رفح جنوب قطاع غزة.

    وقالت القسام ، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم ، إن الطائرة "كانت في مهمة خاصة داخل قطاع غزة وتحمل كاميرات حرارية ونهارية وجهازاً معداً لتنفيذ المهمة".

    وأضافت أنه "تم التعرف على نوايا العدو وإحباطها".

    وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب أنه "في ساعات الليلة الماضية سقطت طائرة مسيرة صغيرة في جنوب قطاع غزة، وسيتم التحقيق في الحادث".

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