الصومال تلقي القبض على وزير داخلية ولاية جوبالاند ذات الحكم الذاتي

مقديشو - (د ب أ):

اعتقلت السلطات الصومالية يوم السبت عبدالرشيد حسن نور وزير الأمن لولاية جوبالاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في الجزء الجنوبي من البلاد، أثناء سفره بمطار العاصمة مقديشو.

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن نائب قائد شرطة الصومال سكيا حسين للصحفيين اليوم الأحد إن "قوات الشرطة الصومالية اعتقلت يوم السبت عبدالرشيد حسن نور المتهم في جرائم خطيرة"، مشيرا إلى أنه "لا يزال رهن الاحتجاز والاستجوابات مستمرة".

ونددت ولاية جوبالاند بقوة بالقبض على وزيرها للأمن وطالبت بالإفراج الفوري عنه، حسبما أعلنت في بيان اليوم الأحد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، مددت جوبالاند حكم زعيمها لمدة أربعة أعوام في انتخابات تابعتها عن كثب الحكومة المركزية الساعية إلى حلفاء إقليميين قبيل الانتخابات الوطنية المقررة العام المقبل.

وتتنافس ولايات من بينها جوبالاند وبونتلاند وصوماليلاند من أجل مزيد من الحكم الذاتي والسيطرة على النفط والغاز والموارد الأخرى. وكانت ولاية جوبالاند قد فازت ببعض الحكم الذاتي السياسي في عام 2013.