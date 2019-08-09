ترامب: لا حاجة لاستدعاء الكونجرس من عطلته لبحث تشديد قوانين السلاح

واشنطن - (د ب أ):

طالب الديمقراطيون من خلال نداءات اتسمت بالصخب بعقد جلسة طارئة للكونجرس من أجل التعامل مع مسألة تشديد قوانين الأسلحة بعد إطلاق نار جماعي في مدينتين أمريكيتين أسفر عن مقتل 31 شخصا، لكن بدا من المستبعد حدوث ذلك اليوم الجمعة بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن الانتظار حتى سبتمبر يمثل مشكلة .

ويرفض زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل حتى الآن مطالب باستدعاء أعضاء مجلس الشيوخ من عطلتهم الصيفية وبحث تشريع مراقبة الأسلحة الذي تم إقراره بالفعل في مجلس النواب.

وقبل مغادرته البيت الأبيض، سئل ترامب عن مقاومة ماكونيل، قال إنه لا يعتقد أن "الوقت القليل الإضافي" سيشكل مشكلة.

وأكد ترامب أنه يؤيد إجراء عمليات مراجعة "ذات معنى" لخلفيات مشتري وبحوزتهم أسلحة، وقال إنه سيتم اتخاذ إجراء ما.

وقال ترامب إننا "لا نريد أشخاصا مصابين بأمراض عقلية، أشخاصا مرضى وبحوزتهم أسلحة... من الذى يريد ذلك ؟".

ووصف ترامب ماكونيل بأنه "مؤيد تماما ".

وتحدث أيضا مع زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وكلاهما من الديمقراطيين، وقال إن هناك "دعما كبيرا لعمليات المراجعة لخلفيات مشتري الأسلحة المهمة والمنطقية".

وقال ماكونيل أمس الخميس في مقابلة إنه يعتقد أن مجلس الشيوخ لا يمكن أن يقف عاجزا عن التحرك.

وقال ماكونيل في مقابلة مع قناة ، دبليو إتش أيه إس / كل منا يقدر الحاجة العاجلة لذلك (الأمر) "

ويتهم الديمقراطيون ماكونيل وترامب، اللذين يحظيان بدعم من الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة، بأنهما يأملان في إبطاء الزخم حول تشديد قوانين مراجعة خلفيات مشتري السلاح حتى يفقد الموضوع مركز الصدارة بين الاهتمامات والعناوين الرئيسية.