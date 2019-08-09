أفراد حراسة يعتدون بالضرب على لاجئ في ألمانيا

هالبرشتات (ألمانيا)- (د ب أ):

اعتدى أفراد حراسة خاصة بأحد مراكز اللجوء في ولاية سكسونيا-أنهالت الألمانية بالضرب على طالب لجوء، حسبما أعلنت وزارة الداخلية المحلية بالولاية اليوم الجمعة في مدينة ماجدبورج.

وذكرت الوزارة أن مقطعي فيديو على موقع "يوتيوب" الإلكتروني أظهرا كيف فصل أربعة أفراد حراسة في مركز اللجوء بمدينة هالبرشتات شجارا بين لاجئين اثنين في بادئ الأمر، ثم طرحوا أحدهما أرضا وانهالوا عليه بالركلات ووجهوا له إهانات.

وبحسب بيانات الوزارة، فإنها لم تعلم بأمر الفيديو المنشور بتاريخ 14 أبريل الماضي، إلا صباح اليوم.

وذكر وزير داخلية الولاية، هولجر شتالكنشت، أنه تم تشكيل فريق تحقيق لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، وقال: "هناك أمور لا يجوز حدوثها. انتهى،" مضيفا أن ما يهم السلطات هو الشفافية بشكل خاص.