السعودية: إطلاق اسم محمد بن سلمان على أحد أهم شوارع مكة

السفارة السعودية تطلق مبادرة "روابط الدم" تضامنًا مع ضحايا معهد الأورام

القاهرة – مصراوي:

أطلقت المملكة العربية السعودية اسم ولي العهد محمد بن سلمان على أحد الطرق الرئيسية بمدينة مكة المكرمة، وذلك بالتزامن مع موسم الحج.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، وافق الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة على تسمية الطريق المؤدي إلى مدينة مكة المكرمة من محافظة جدة باسم ولي العهد محمد بن سلمان.

وذكرت الوكالة أن ذلك يأتي ذلك تقديراً "للجهود الكبيرة والمميزة التي يقوم بها".

ويعدّ طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أحد أهم طرق مدينة مكة المكرمة الحيوية من الجهة الغربية ويمتد الطريق من نقطة تفتيش الشميسي إلى المسجد الحرام بطول (23) كيلومترا مروراً ببوابة مكة المكرمة وتقاطع طريق مكة جدة السريع مع الطريق الدائري الرابع المسمّى بطريق علي بن أبي طالب، وتُقام على امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان مشروعات عدّة تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة وفي عدد من المواقع الاستثمارية والمخططات السكنية بمكة المكرمة .