أمريكا تنفذ أكبر عملية اعتقال لمهاجرين غير شرعيين في ولاية ميسيسيبي

واشنطن - (أ ش أ)

أعلنت هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية عن اعتقال 680 شخصا من المهاجرين بصورة غير شرعية في ولاية ميسيسيبي خلال حملة مداهمات على سبع محطات لتصنيع المواد الغذائية بالولاية، فيما وصفت بأكبر عملية منفردة لتنفيذ القانون في التاريخ الأمريكي.

وقالت الهيئة - في بيان صحفي - إن هذه العملية الضخمة شارك فيها نحو 600 من موظفيها في عدة مدن بالولاية حيث طوقوا تلك المحطات التصنيعية لمنع هروب العمال المخالفين.

من جانبه قال المدعي الأمريكي مايك هيرست إن تنفيذ أوامر التفتيش الفيدرالية جاء تطبيقا لحكم القانون في الولاية وفي الولايات المتحدة ككل، مشيدا بموظفي هيئة الهجرة والجمارك وبالموظفين المحليين والمحققين الفيدراليين لتعاملهم باحترافية من أجل ضمان الوصول إلى أولئك الأشخاص الذي ينتهكون القانون الأمريكي.