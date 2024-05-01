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تركيا تقرر الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

03:56 م الأربعاء 01 مايو 2024

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

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وكالات

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن أنقرة قررت الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وتابع فيدان، أن إسرائيل تواصل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي إيقاف هذه الجرائم، مضيفًا أنه "لا يموت الفلسطينيون وحدهم في غزة بل الإنسانية كلها".

وأشار إلى أن إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين أمران أساسيان أكدنا عليهما مع قادة دول الغرب، موضحًا أن بعض الدول الغربية أصبحت تعترف بأن حل الدولتين أمر لا مناص منه.

هاكان فيدان تركيا دعوى جنوب إفريقيا إسرائيل محكمة العدل الدولية
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تركيا تقرر الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل

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