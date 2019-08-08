موسم الحج في مكة المكرمة: صلاة وتسوق

الرياض- (أ ف ب):

بين سلسة مطاعم الأكل السريع والأكشاك التي تبيع الحلي والسجادات المصنوعة في الصين، تعج شوارع مكة المكرمة بالمتسوقين الذين يتجولون ليلا ونهارا خلال فترة الحج.

ويقول التاجر اليمني فيصل عديس الذي يدير كشكا في شارع تجاري على بعد خطوات من الحرم المكي، لوكالة فرانس برس "الأمور تسير بخير والإقبال كبير جدا، الحمدلله."

ويؤكد التاجر (41 عاما) الذي يبيع تذكارات دينية أن "الزبائن هم أجانب ويتحدثون جميع اللغات" موضحا ""المبيعات الأكثر عندنا هي القرٱن والمصاحف والسجاد" للصلاة.

وعلى طول الطريق، تمتد أكشاك ونوافذ متاجر مع لافتات متنوعة وتتنافس على جذب الزبائن.

ويقول علي وهو تاجر أن مبيعاته "تتضاعف خمس مرات" خلال فترة الحج الذي يبدأ الجمعة ويستمر حتى 14 من أغسطس المقبل.

ويبدأ نحو 2,5 مليون مسلم الجمعة اداء مناسك الحج في مدينة مكة المكرمة غرب السعودية، قادمين من مختلف بقاع الأرض.

ويعدّ الحج من أكبر التجمعات البشرية سنويا في العالم. ويشكل أحد الأركان الخمسة للإسلام وعلى من استطاع من المؤمنين أن يؤديه على الأقل مرة واحدة في العمر.

"عبادة المال"

ويقول الكاتب البريطاني من أصول باكستانية ضياء الدين سردار في كتابه "مكة : المدينة المقدسة" الذي نشر عام 2014، "ينما كنت في المدينة، هناك دائما على مقربة من يبيعك غرضا ما".

وبحسب سردار فإن التجارة "التجارة طاغية الحضور ومطلقة القدرة"، موضحا أن الحجاج "يتم حثهم بلا انقطاع على إنفاق أموالهم" مشيرا إلى وجود نوع من "عبادة المال والنزعة الاستهلاكية".

وتتوفر في مكة العديد من التذكارات الدينية التي يشتريها الحجاج بكثرة بينها سجادات الصلاة، البخور، ونسخ من القرآن الكريم، مسابح مصنوعة من الخشب أو الخرز اللامع، مياه زمزم والأوشحة وساعات تدعو للصلاة في مواقيتها، ومجسمات للكعبة مصنوعة في الصين.

ويوجد أيضا متاجر متخصصة ببيع الذهب السعودي وملابس جاهزة وأيضا إلكترونيات لشرائها.

وعلى الرغم من صعوبة التفاهم بين الحجاج الذين قدموا من مختلف بقاع الأرض بلغاتهم المختلفة والتجار: فإن التاجر يحمل دوما آلة حاسبة صغيرة تسمح للجانبين في العادة بالتفاهم على السعر.

وعلى مقربة من الحرم المكي، تستقبل مراكز تجارية مكيفة آلاف الحجاج على مدار الساعة، الذين يأتون لشراء هدايا وتذكارات من الحج. تلك على مدار الذين يشترون تذكارات متنوعة. ولا تفرغ تلك المحلات وبعضها فخم من الزبائن أبدا حتى أن ستائرها لا تغلق إلا في وقت الصلاة.

إلى جانب ذلك، هناك أيضا مطاعم الوجبات السريعة التي لا تحصى، والمكتظة في الأزقة الضيقة للمدينة الواقعة في غرب المملكة.

الصلاة والتسوق

وبالنسبة لعالم الأنثربولوجيا، عبدالله حمودي، من جامعة برينستون في الولايات المتحدة، فإن هذه النزعة الاستهلاكية ليست بجديدة.

وفي كتابه "حكاية حج ...موسم في مكة"، يقول حمودي أنه "على مدى قرون، كان الحجاج يقسمون أوقاتهم بين المسجد والتجارة".

ومن جهته، يرى لوك شانتري من جامعة رين 2، والذي ألف عدة كتب عن الحج في مكة في الوقت المعاصر أن "الأبعاد التجارية والدينية لطالما تداخلت في مكة (...) وكانت موجودة في السابق في الحج في فترة ما قبل الإسلام".

وأكد لوكالة فرانس برس أنه "عندما يأتون من أماكن بعيدة للغاية، فإن الحجاج كانوا بحاجة لممارسة التجارة لتمويل رحلتهم، وكان البعض يعودون مع بعض الأرباح. الجديد هو المراكز التجارية الضخمة الممتدة على طوابق التي حلت مكان الأسواق القديمة التي تحيط الحرم المكي".

ولطالما اختلطت الصلاة بالتسوق في مواقع الحج في أماكن مختلفة في العالم مثل سان جيوفاني روتوندو في إيطاليا ولورد في فرنسا وسيدة غودالوبي في المكسيك.

وبحسب الباحث الفرنسي فإنه خلافا للتجارة في مكة، فإن التسوق في مواقع الحج الأخرى "تجارة مخصصة فقط للتذكارات والهدايا".

ويأتي الكثير من الحجاج قبل بدء مناسك الحج، ويتوافدون لزيارة المسجد الحرام والكعبة والصلاة هناك.

وبالإضافة إلى الحج، يمكن للمسلمين زيارة مكة طوال العام وأداء العمرة.

وتدر السياحة الدينية مليارات الدولارات سنويا. وتسعى المملكة الغنية بالنفط إلى تنويع اقتصادها المرتهن للنفط عبر التركيز خصوصا على السياحة الدينية.