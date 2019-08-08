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    إيران تعلن تدشين خط قطار بين طهران وأنقرة

    02:02 م الخميس 08 أغسطس 2019
    إيران تعلن تدشين خط قطار بين طهران وأنقرة

    سكك الحديد الإيرانية

    طهران - (د ب أ):

    دشنت شركة سكك الحديد الإيرانية خط قطار بين طهران والعاصمة التركية أنقرة في اطار حفل رسمي حضره السفير التركي في ايران دريا أورس.

    وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية اليوم الخميس أن القطار انطلق من محطة طهران أمس الإربعاء عند الساعة 50ر21 بالتوقيت المحلي ( 20ر17 بتوقيت جرينتش) ، وبحسب الجدول سيتم تسيير رحلة واحدة اسبوعيا فيما تستغرق الرحلة من طهران حتى أنقرة 60 ساعة.

    وحسب الوكالة ، يتوقف القطار عند نقطة الحدودية الايرانية التركية (رازي – كابي كوي)، حيث يستغل الركاب عبارة لاجتياز بحيرة "فان"، ومن ثم تستكمل الرحلة عبر قطار تركي الى أنقرة.

    سكك الحديد الإيرانية طهران الحدودية الايرانية التركية
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