طرد نائبة كينية لاصطحابها رضيعها إلى جلسة للبرلمان

القاهرة- (مصراوي):

اضطرت نائبة في مجلس النواب الكيني، الأربعاء، لمغادرة جلسة صباحية للبرلمان، بعد أن تلقت أمرا بالخروج، وانتقادات حادة من زملائها الرجال، بسبب اصطحابها رضيعها البالغ من العمر خمس سنوات، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وبررت النائبة زليخة حسن، إحضارها للطفل بطارئ عائلي، إلا أن عددًا من النواب الذكور وصفوا مسلك النائبة بأنه "مخزٍ".

في المقابل، أدان عدد من النائبات تعامل البرلمان مع زليخة، والذي يتزامن مع اليوم الأخير في الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، وغادر بعضهن جلسة البرلمان، تضامناً مع النائبة.

كان أعضاء البرلمان الكيني قد أقرّوا مشروع قانون يلزم أرباب العمل بتوفير غرف خاصة للأمهات لإرضاع أطفالهن، إلا أن مقر البرلمان لا يتوفر به مثل هذه الغرف حتى الآن.