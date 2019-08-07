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    طرد نائبة كينية لاصطحابها رضيعها إلى جلسة للبرلمان

    03:08 م الأربعاء 07 أغسطس 2019
    طرد نائبة كينية لاصطحابها رضيعها إلى جلسة للبرلمان

    البرلمان الكيني

    القاهرة- (مصراوي):

    اضطرت نائبة في مجلس النواب الكيني، الأربعاء، لمغادرة جلسة صباحية للبرلمان، بعد أن تلقت أمرا بالخروج، وانتقادات حادة من زملائها الرجال، بسبب اصطحابها رضيعها البالغ من العمر خمس سنوات، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

    وبررت النائبة زليخة حسن، إحضارها للطفل بطارئ عائلي، إلا أن عددًا من النواب الذكور وصفوا مسلك النائبة بأنه "مخزٍ".

    في المقابل، أدان عدد من النائبات تعامل البرلمان مع زليخة، والذي يتزامن مع اليوم الأخير في الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، وغادر بعضهن جلسة البرلمان، تضامناً مع النائبة.

    كان أعضاء البرلمان الكيني قد أقرّوا مشروع قانون يلزم أرباب العمل بتوفير غرف خاصة للأمهات لإرضاع أطفالهن، إلا أن مقر البرلمان لا يتوفر به مثل هذه الغرف حتى الآن.

    مجلس النواب الكيني هيئة الإذاعة البريطانية كينيا

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