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حول العالم في 24 ساعة: فرنسا تجدد وقوفها مع مصر في مكافحة الارهاب

12:30 ص الأربعاء 07 أغسطس 2019
حول العالم في 24 ساعة: فرنسا تجدد وقوفها مع مصر في مكافحة الارهاب

ماكرون

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تجديد فرنسا التزامها الكامل بالوقوف مع مصر في مكافحة الإرهاب و ذلك بعد الحادث الإرهابي الذي وقع الأحد أمام المعهد القومي للأورام، والذي أسفر عن وفاة وإصابة العديد من الأشخاص.

ماكرون فرنسا الارهاب إطلاق نار أمريكا

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