حول العالم في 24 ساعة: فرنسا تجدد وقوفها مع مصر في مكافحة الارهاب

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تجديد فرنسا التزامها الكامل بالوقوف مع مصر في مكافحة الإرهاب و ذلك بعد الحادث الإرهابي الذي وقع الأحد أمام المعهد القومي للأورام، والذي أسفر عن وفاة وإصابة العديد من الأشخاص.