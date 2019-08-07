حول العالم في 24 ساعة: فرنسا تجدد وقوفها مع مصر في مكافحة الارهاب
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تجديد فرنسا التزامها الكامل بالوقوف مع مصر في مكافحة الإرهاب و ذلك بعد الحادث الإرهابي الذي وقع الأحد أمام المعهد القومي للأورام، والذي أسفر عن وفاة وإصابة العديد من الأشخاص.
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