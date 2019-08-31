التحالف العربي: بدء عملية استهداف نوعي لموقع حوثي في ذمار

القاهرة – مصراوي:

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، بدء عملية استهداف نوعي لموقع عسكري مشروع يتبع لميليشيات الحوثي في ذمار، باليمن.

وطالب التحالف في بيان نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، السبت، من المدنيين عدم الاقتراب من الموقع المستهدف في ذمار اليمنية.

وتوعد التحالف العربي أمس، باتخاذ إجراءات صارمة لردع اعتداءات ميليشيا الحوثي الإيرانية على المناطق المدنية داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بعد قصف إرهابي تعرض له مطار أبها الدولي المدني الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة، وفقا لعكاظ.