وزير خارجية الصين يزور كوريا الشمالية في وقت قريب

سول- (د ب أ):

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم السبت أن وزير الخارجية الصيني، وانج يي سيزور كوريا الشمالية لإجراء محادثات مع نظيره الكوري الشمالي.

وأضافت الوكالة أن وانج سيزور كوريا الشمالية ملبيا دعوة من وزير الخارجية الكورية الشمالي، ري يونج-هو دون تقديم مزيدا من التفاصيل.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد ذكرت أمس الجمعة أن وانج سيغادر الصين يوم الاثنين المقبل في زيارة تستغرق 3 أيام إلى كوريا الشمالية.

وتأتي زيارة وانج إلى كوريا الشمالية في الوقت الذي تكثف فيه كوريا الشمالية الضغط على سول وواشنطن وسط توترات فيما يتعلق بمحادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.

وقال خبراء إن الوزيرين قد يناقشا زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون المحتملة للصين في مقابل زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينج إلى العاصمة الكورية الشمالية والتي قام بها في يونيو الماضي.