غدًا.. شكري يحضر الاجتماع الثُلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق في بغداد

القاهرة - أ ش أ

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري غدا الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد؛ للمشاركة في أعمال الاجتماع الثُلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق.

وقال المستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تصريح له اليوم السبت - إن الاجتماع سيشهد مُناقشات للوزراء الثلاثة حول سُبل تطوير آليات التعاون والتكامل بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات بما يُسهم في تحقيق آمال شعوبهم في التنمية والازدهار، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية التي عُقدت في القاهرة في مارس الماضي".

وأضاف المتحدث : "إن الوزراء الثلاثة سيتبادُلون خلال الاجتماع الرؤى والتقييم في شأن مجمل تطورات القضايا العربية والإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".