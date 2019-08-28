أمريكا وطالبان ينهيان صياغة مسودة اتفاق السلام

كابول - أ ش أ

وضع مندوبو الولايات المتحدة وحركة طالبان اليوم الأربعاء، اللمسات الأخيرة على مسودة اتفاق من المتوقع أن تحدد الخطوط العريضة لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وتمثل ضمانة موثقة من جانب طالبان لمحاربة الجماعات الإرهابية في هذه الدولة التي أنهكتها الحرب.

وقالت مصادر مطلعة على هذه المفاوضات - في تصريح لقناة /آريانا نيوز/ الأفغانية - إن "مندوبي الولايات المتحدة وممثلي حركة طالبان انتهوا من صياغة مسودة اتفاق السلام في الجولة التاسعة من المحادثات".

ويجري أعضاء الوفدين - حاليا - مراجعة نهائية لنسخ الاتفاق المكتوبة باللغات الإنجليزية والبشتو والداري، للتأكد من عدم وجود اختلافات بين النسخ.

وأوضحت القناة الأفغانية الخاصة أنه من المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق بين الطرفين في وقت لاحق اليوم، على أن يتوجه زلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي الخاص للسلام بأفغانستان إلى العاصمة كابول لاطلاع القادة الأفغان على تفاصيل الاتفاق.

وكان ممثلو الولايات المتحدة وحركة طالبان قد بدأوا - الخميس الماضي - الجولة التاسعة من مباحثاتهم على أمل استكمال البحث حول النقاط الخلافية المتبقية والتوصل لاتفاق بين الطرفين قبل بداية شهر سبتمبر المقبل، وهو الموعد الذي حدده وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين.