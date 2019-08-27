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    انفجار قرب حاجز شرطة جنوبي غزة واستشهاد عنصري أمن

    11:24 م الثلاثاء 27 أغسطس 2019
    انفجار قرب حاجز شرطة جنوبي غزة واستشهاد عنصري أمن

    انفجار -أرشيفية

    القاهرة – مصراوي:

    قال المتحدث باسم جهاز الداخلية في قطاع غزة إياد البزم، إن اثنين من عناصر الشرطة استشهدا نتيجة انفجار قرب حاجز للشرطة جنوبي القطاع.

    فيما أشارت قناة سكاي نيوز عربية إلى وقوع انفجار في حاجز للشرطة بشارع البحر غربي مدينة غزة أوقع عديد الإصابات.

    وقبل قليل قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الثلاثاء، إن مواطنين اثنين استشهدا في قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في منطقة تل الهوى جنوبي قطاع غزة.

    وأضافت أن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخا على دراجة نارية في حي تل الهوى، ما أدى لاستشهاد المواطنين، وإصابة آخر على الأقل بجروح حرجة نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي.

    غزة انفجار إسرائيل فلسطين

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