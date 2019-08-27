لبنان: الحريري يطلب دعم الاتحاد الأوروبي لوقف الخروقات الإسرائيلية

بيروت - (أ ش أ)

طلب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، من مفوضة الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، دعم الاتحاد الأوروبي لجهود التهدئة في سبيل خفض التوتر الشديد الذي أحدثه سقوط طائرتين إسرائيليتين من دون طيار في ضاحية بيروت الجنوبية فجر الأحد الماضي.

وأكد الحريري – في اتصال هاتفي أجراه مساء اليوم مع المسئولة الأوروبية – ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية لقرار مجلس الأمن رقم 1701 (الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان صيف عام 2006) ودعم المساعي الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة في أعقاب حادثة الضاحية الجنوبية.

وسقطت طائرتان إسرائيليتان من دون طيار فجر الأحد الماضي في ضاحية بيروت الجنوبية، والتي تمثل معقل حزب الله ومنطقة نفوذه الأساسية. وزعم حزب الله أن الطائرتين كانتا تحملان مواد متفجرة بقصد تنفيذ عملية استهداف ضد الحزب.

وكان الحريري قد سبق والتقى بسفراء وممثلي مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى لبنان، وأجرى اتصالات عاجلة مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، محذرا من مغبة الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية وخطورتها الشديدة على الاستقرار في لبنان والمنطقة برمتها، ومشددا على أن المصلحة تقتضي تفادي الانزلاق نحو أي تصعيد قد يتطور إلى دورة عنف إقليمية لا يمكن لأحد التنبؤ بالمدى الذي ستبلغه.