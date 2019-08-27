الإفراج عن وزير جزائري سابق بعد اتهامه في قضايا فساد

الجزائر - (أ ش أ)

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر بالإفراج عن وزير الفلاحة السابق عبدالقادر بوعزقي بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق معه في قضايا فساد.

وذكر بيان للمحكمة العليا اليوم/الثلاثاء/ أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم اليوم، الاستماع إلى عبدالقادر بوعزقي وزير الفلاحة السابق المتهم بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات و العقود و إساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، وتبديد أموال عمومية"، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق قرر الإفراج عن المتهم بعد سماع أقواله.