  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    الإفراج عن وزير جزائري سابق بعد اتهامه في قضايا فساد

    09:35 م الثلاثاء 27 أغسطس 2019
    الإفراج عن وزير جزائري سابق بعد اتهامه في قضايا فساد

    عبدالقادر بوعزقي

    الجزائر - (أ ش أ)

    أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر بالإفراج عن وزير الفلاحة السابق عبدالقادر بوعزقي بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق معه في قضايا فساد.

    وذكر بيان للمحكمة العليا اليوم/الثلاثاء/ أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم اليوم، الاستماع إلى عبدالقادر بوعزقي وزير الفلاحة السابق المتهم بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات و العقود و إساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، وتبديد أموال عمومية"، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق قرر الإفراج عن المتهم بعد سماع أقواله.

    هذا المحتوى من

    عبدالقادر بوعزقي الجزائر قضايا فساد محاكمة

    الخبر التالى:

    خطأ بشري وراء اصطدام طائرة صغيرة ومروحية في إسبانيا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان