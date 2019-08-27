الإفراج عن وزير جزائري سابق بعد اتهامه في قضايا فساد
الجزائر - (أ ش أ)
أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر بالإفراج عن وزير الفلاحة السابق عبدالقادر بوعزقي بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق معه في قضايا فساد.
وذكر بيان للمحكمة العليا اليوم/الثلاثاء/ أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم اليوم، الاستماع إلى عبدالقادر بوعزقي وزير الفلاحة السابق المتهم بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات و العقود و إساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، وتبديد أموال عمومية"، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق قرر الإفراج عن المتهم بعد سماع أقواله.
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