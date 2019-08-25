مقتل وإصابة عناصر من الحشد الشعبي في قصف على مخازن عتاد

القاهرة – مصراوي:

أعلن الحشد الشعبي العراقي، الأحد، مقتل وإصابة عناصر في صفوفه جراء قصف نفذته طائرات مسيرة على مخازن تابعة للحشد في قضاء القائم، على الحدود السورية العراقية.

وذكر اللواء 45 في الحشد الشعبي، في بيان، عبر "فيس بوك"، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات على مخازن للسلاح والعتاد.

وقال البيان "إن هذا الفعل المتكرر دليل قاطع على أن هناك محاولات لإضعاف الحشد الشعبي من قبل التحالف الدولي".

وأضاف الحشد أن قيادة عمليات الجزيرة التابعة لهيئة "الحشد الشعبي" أشارت إلى أن هذه الطائرة نفذت ضربات على مخازن العتاد التابعة للواء 45 في قضاء القائم، ولاتزال تحوم حول قطاعاته.