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ارتفاع عدد ضحايا السيول في السودان إلى ستين قتيلا

01:40 م الأحد 25 أغسطس 2019
ارتفاع عدد ضحايا السيول في السودان إلى ستين قتيلا

سيول - أرشيفية

الخرطوم - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة السودانية ، ارتفاع عدد ضحايا موجة السيول التي ضربت عدة ولايات في السودان، إلى ستين شخصا لقوا حتفهم حتى الآن.

وقال وكيل وزارة الصحة بالسودان سليمان عبد الجبار، إن 101 شخصا أصيبوا جراء السيول، فضلا عن انهيار 32 ألف منزل "كليا" أو "جزئيا".

وكانت الوزارة قد أعلنت، في وقت سابق ، أن 46 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 97 آخرون، خلال الفترة من 14 يونيو الماضي إلى 16 أغسطس الجاري، جراء السيول.

وأعربت عن قلقها إزاء ارتفاع أعداد المتأثرين بالسيول والفيضانات، بسبب ارتفاع مناسيب مياه النيل.

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سيول السودان الخرطوم وزارة الصحة السودانية

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