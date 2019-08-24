رئيس الوزراء السوداني: نحتاج 8 مليارات دولار خلال العامين المقبلين

القاهرة – مصراوي:

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن بلده يحتاج إلى مساعدات خارجية بقيمة 8 مليارات دولار، خلال العامين المقبلين.

وأضاف حمدوك، في تصريحات أوردتها وكالة "رويترز"، السبت، أن السودان يحتاج لتغطية فاتورة الواردات واستعادة الثقة في العملة.

واستطرد رئيس الوزراء السوداني، أن بلده يحتاج إلى ملياري دولار ودائع بالعملة الأجنبية لوقف تراجع العملة.

وأدى عبدالله حمدوك، اليمين الدستورية في 21 أغسطس الجاري، لتنصيبه رئيسًا لوزراء السودان.

وقال لوكالة الأنباء السودانية، سونا: "إن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف لبناء دولة قوية"، مشيراً إلى "امتلاك السودان لموارد كافية لجعل البلاد دولة قوية في القارة الأفريقية".

وأضاف: "سيتم تحديد الأولويات في الفترة الانتقالية، ومهمة الحكومة هي بناء مشروع وطني لا يقصي أحداً".