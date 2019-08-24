حول العالم في 24 ساعة: الانتقالي الجنوبي اليمني يرحب بدعوة السعودية لوقف القتال في شبوة

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، جميع الأطراف في محافظة شبوة لضبط النفس والالتزام بدعوة وقف إطلاق النار الصادرة عن قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.