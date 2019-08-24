حول العالم في 24 ساعة: الانتقالي الجنوبي اليمني يرحب بدعوة السعودية لوقف القتال في شبوة
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، جميع الأطراف في محافظة شبوة لضبط النفس والالتزام بدعوة وقف إطلاق النار الصادرة عن قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
الأخبار المتعلقة
-
الرئيس الأمريكي يعلن فرض رسوم جديدة على السلع الصينية
-
الانتقالي الجنوبي اليمني يرحب بدعوة السعودية لوقف القتال في شبوة
-
رغم خلاف جرينلاند.. ترامب يجري محادثات "بناءة" مع رئيسة وزراء الدنمارك
-
ترامب: تصعيد الحرب التجارية مع الصين خلال ساعات
-
"حرب بالمليارات".. هل بدأت المواجهة بين "ترامب المختار" والصين؟
-
العربية: "الانتقالي اليمني" يوقف إطلاق النار في شبوة استجابة لدعوة
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
-
602
-
267
-
199
-
142
-
74
-
73
-
60
-
60
-
55
-
55