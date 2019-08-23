تايبيه تؤكد إبحار سفينة عسكرية أمريكية عبر مضيق تايوان

تايبيه- (د ب أ):

ذكر مسؤولون أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أبحرت عبر مضيق تايوان الإستراتيجي، بعد أيام من إقرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيع مقترح لمقاتلات "إف 16" للجزيرة ذاتية الحكم.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الجمعة إن السفينة العسكرية الأمريكية أبحرت بحرية إلى الشمال بدون تقديم المزيد من التفاصيل. وأضافت الوزارة في بيان أن تايوان تراقب عن كثب الممر ولم يحدث شيئا غير عادي.

وهذه هي المرة السابعة العام الجاري التي تبحر فيها سفينة تابعة للبحرية الأمريكية عبر المضيق الذي يبلغ طوله 180 كيلومترا ويفصل تايوان عن الصين.

ومن المحتمل أن تثير الخطوة غضب الصين التي تشهد حربا تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتبر البيع المقترح لـ66 مقاتلة "إف 16" ومعدات ذات صلة مقابل ثمانية مليارات دولار لتايوان بمثابة تصويت بالثقة في العلاقات الأمريكية التايوانية. ولاتزال عملية البيع بحاجة لموافقة الكونجرس.

وهددت بيكن أول أمس الأربعاء بفرض عقوبات على الشركات الأمريكية المشاركة في مبيعات الأسلحة لتايوان ، بعد يومين من شجب مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني الصفقة.

وأدان وزير الخارجية التايواني جوزيف وو معارضة بكين اليوم الجمعة. وقال على تويتر: "إنهم يصفون قيامنا بشراء مقاتلات إف 16 بالـ"مخزي". يالا الأمر المضحك. إن الكلمة تلائمهم تماما، وليس تايوان بالطبع".