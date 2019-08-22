  • عاجل:تعرف على تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    اعتزال إليسا أسعار الدولار قصر البارون اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    الحشد الشعبي العراقي يجبر"طائرة استطلاع معادية على الانسحاب"

    09:36 م الخميس 22 أغسطس 2019
    الحشد الشعبي العراقي يجبر"طائرة استطلاع معادية على الانسحاب"

    الحشد الشعبي العراقي

    بغداد - (د ب ا)
    أعلن الحشد الشعبي العراقي، مساء اليوم الخميس، استهداف طائرة استطلاع فوق مقر اللواء 12 التابع له في حزام العاصمة بغداد وأجبرتها على الانسحاب دون إكمال واجبها الاستطلاعي التجسسي.
    وقال موقع الحشد في بيان،إن "الدفاعات الجوية للواء 12 بالحشد الشعبي استهدفت طائرة استطلاع كانت تحلق فوق مقر اللواء في حزام بغداد".
    وأضاف الحشد، أن "دفاعات الجو التابعة للحشد أحبطت مهمة الطائرة المعادية".

    الحشد الشعبي العراقي طائرة استطلاع

    الخبر التالى:

    فرنسا والاتحاد الأوروبى لن يتهاونا إزاء تصرفات تركيا في شرق المتوسط
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان