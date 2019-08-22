الحشد الشعبي العراقي يجبر"طائرة استطلاع معادية على الانسحاب"

بغداد - (د ب ا)

أعلن الحشد الشعبي العراقي، مساء اليوم الخميس، استهداف طائرة استطلاع فوق مقر اللواء 12 التابع له في حزام العاصمة بغداد وأجبرتها على الانسحاب دون إكمال واجبها الاستطلاعي التجسسي.

وقال موقع الحشد في بيان،إن "الدفاعات الجوية للواء 12 بالحشد الشعبي استهدفت طائرة استطلاع كانت تحلق فوق مقر اللواء في حزام بغداد".

وأضاف الحشد، أن "دفاعات الجو التابعة للحشد أحبطت مهمة الطائرة المعادية".