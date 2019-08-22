رئيس حكومة تونس يتخلى عن صلاحياته للتفرغ للانتخابات الرئاسية

تونس -(د ب أ)

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الخميس عن تفويض صلاحياته إلى وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان حتى انتهاء حملة الانتخابات الرئاسية.

وكان الشاهد قدم أوراق ترشيحه للانتخابات الرئاسية المبكرة التي تجري يوم 15 سبتمبر المقبل.

ورفض الشاهد في وقت سابق الاستقالة من المنصب بدعوى أن ذلك سيؤدي من الناحية الدستورية إلى استقالة كافة الحكومة ما قد يتسبب في تعطيل دواليب الدولة في هذه الفترة الحساسة.

ولا يتعارض ترشح رئيس الحكومة، وهو في منصبه مع الدستور.

وقال الشاهد في كلمة توجه بها إلى الشعب "لغلق باب التأويلات والادعاءات حول استعمال إمكانيات الدولة وحرصا مني على نزاهة وشفافية الانتخابات، أعلن عملا بأحكام الفصل 92 من الدستور أنني قررت تفويض صلاحياتي كرئيس حكومة إلى وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان إلى آخر يوم من الحملة الانتخابية".

ومرجان هو رئيس المجلس الوطني لحزب "حركة تحيا تونس" الذي يترأسه الشاهد.

وأضاف الشاهد "أنا حريص بأن تجري الانتخابات في ظروف مثالية وأن تعطي تونس صورة راقية للعالم سأعمل أن تكون المنافسة نزيهة بيني وبين المترشحين ويكون الجميع على قدم المساواة ونحافظ على حياد الادارة".

ويخوض السباق الرئاسي أيضا وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي لكن البت في استقالته يجري بالتشاور بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وهو ما لم يحصل بعد.

وتبدأ الحملة الانتخابية يوم الثاني من سبتمبر حتى يوم 13 من نفس الشهر.