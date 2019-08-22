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    تركيا تستضيف قمة مع روسيا وإيران بشأن سوريا في 16 سبتمبر

    01:15 م الخميس 22 أغسطس 2019
    تركيا تستضيف قمة مع روسيا وإيران بشأن سوريا في 16 سبتمبر

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

    أنقرة- (أ ف ب):

    يستضيف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان نظيريه الروسي والإيراني، في قمة في أنقرة لبحث المسألة السورية في 16 سبتمبر، بحسب المتحدث باسم الرئاسة التركية.

    وتعمل ايران وروسيا اللتان تدعمان النظام السوري، بشكل وثيق مع تركيا الداعمة للمقاتلين، لايجاد حل للأزمة السورية.

    وصرح المتحدث ابراهيم كالين في وقت متأخر من الأربعاء أن "الرئيس (التركي) سيستضيف قمة ثلاثية بمشاركة روسيا وايران في أنقرة".

    ويأتي الإعلان عن اللقاء بين اردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني في الوقت الذي حققت فيه القوات السورية تقدما في محافظة ادلب شمال غرب سوريا والتي تعتبر آخر معاقل المسلحين.

    وقال كالين ان الرؤساء الثلاثة سيناقشون الوضع في ادلب وتشكيل لجنة دستورية، وكيفية استمرار العملية السياسية.

    وكان آخر اجتماع بين القادة الثلاثة في فبراير، وستكون قمة سبتمبر الخامسة بين بوتين وروحاني واردوغان منذ نوفمبر 2017.

    وقال كالين أن اردوغان سيجري اتصالا هاتفيا مع بوتين خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن الاستعدادات جارية لإجراء مكالمة هاتفية أخرى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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    اردوغان إيران روسيا تركيا

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