حلف "الناتو" يعلن مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان

بروكسل - (أ ش أ)

أعلن المكتب الصحفي لحلف شمال الأطلنطي "ناتو" مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان اليوم الأربعاء.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم أن أسماء الجنديين الأمريكيين لم يتم الإعلان عنهما وفقاً لسياسة وزارة الدفاع الأمريكية التي تنص على إبلاغ أسرى الضحايا أولاً.

وكان مسؤولون أفغان كشفوا - وقت سابق اليوم - عن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة كابول إلى 80 قتيلاً.

وقال مسؤولو وزارة الداخلية الأفغانية إن العديد من المصابين توفوا متأثرين بجروحهم في المستشفى جراء الانفجار الذي وقع السبت الماضي وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسئوليته عنه، وأن التقديرات الأولية لضحايا الانفجار كانت 63 قتيلا وأكثر من 180 مصابًا.