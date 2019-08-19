حريق غابات جزيرة جران الإسبانية يلتهم أكثر من 1500 هكتار

مدريد- (د ب أ):

أخلي 40 مركزًا حضريًا بعد أن اتسع نطاق حريق غابات سريع الانتشار في جبال جزيرة جران كاناريا الإسبانية، ليلتهم أكثر من 1500 هكتار، حسبما ذكرت السلطات المحلية أمس الأحد.

وقال أنخيل فيكتور توريس رئيس جزر الكناري في بيان له، إن الظروف الجوية الحارة والرطوبة المنخفضة تجعل السيطرة على الحريق "الهائل" أمرًا صعبًا للغاية.

وبدأ الحريق أول أمس السبت في بلدة باليسكو وقرية تيخيدا القريبة، التي تأثرت أيضًا بنيران حريق قبل أسبوع.

وأضاف توريس وهو يشرح سبب إخلاء السلطات حوالي 40 مركزًا حضريًا يعيش فيها حوالي 4000 شخص: "نريد أن ينتهي هذا دون حدوث وفيات أو إصابات".

وأشار رئيس الجزر إلى أنه تم إرسال أكثر من 600 فرد من القوات البرية وطائرتين و9 مروحيات في محاولة للسيطرة على الحريق.

واندلع حريق الأسبوع الماضي، الذي أصبح حاليًا تحت السيطرة، بالقرب من أرتنارا، التي تبعد حوالي 8 كيلومترات جنوب غربي باليسكو، وانتشر إلى 1500 هكتار، وفقًا لصحيفة "إل بايس".