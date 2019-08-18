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    استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص جنود اسرائيليين قرب السياج الحدودي في غزة

    10:13 ص الأحد 18 أغسطس 2019
    استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص جنود اسرائيليين قرب السياج الحدودي في غزة

    وزارة الصحة الفلسطينية

    غزة- (أ ف ب):

    أعلنت وزارة الصحة في غزة الأحد استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص جنود اسرائيليين في شمال القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منذ 2007.

    وكان الجيش الاسرائيلي أكد في بيان أنه أطلق النار من مروحية ودبابة باتجاه "مسلحين مشبوهين" أمام السياج الذي يفصل بين قطاع غزة واسرائيل.

    وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن "محمد الترامسي (26 عاما) ومحمد ابو ناموس (27 عاما) ومحمود الولايدة (24 عاما)" سقطوا "برصاص الجيش الاسرائيلي شمال قطاع غزة الليلة الماضية".

    وتحدثت عن جرح فلسطيني رابع في الحادثة نفسها، موضحة أن "أصابته حرجة".

    وأطلقت ثلاثة صواريخ من قطاع غزة باتجاه جنوب اسرائيل مساء السبت، كما أعلن الجيش الاسرائيلي، في ثاني هجوم من هذا النوع خلال 24 ساعة.

    وخاضت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة ثلاث حروب منذ عام 2008.

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    وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيين اطلاق نار الاحتلال الاسرائيلي

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