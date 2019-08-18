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    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أرضا خالية شمال قطاع غزة

    01:44 ص الأحد 18 أغسطس 2019
    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أرضا خالية شمال قطاع غزة

    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أرضا خالية

    غزة- أ ش أ:

    قصفت طائرات حربية إسرائيلية، الليلة، مواقع وأراضي زراعية شمال قطاع غزة.

    وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرة حربية من نوع اباتشي أطلقت صاروخا على موقع شمال بلدة بيت لاهيا ودمرته بالكامل ما ادى لاشتعال النيران دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

    كما قصفت مدفعية الاحتلال بعدد من القذائف أراض زراعية شمال غرب البلدة، إضافة إلى قصف موقع بقذيفتين دون وقوع إصابات.

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    طائرات حربية قطاع غزة قصف جوي إسرائيل

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