بعد أنباء عن تصفية داخلية.. زعيم "الحوثي" يتحدث عن مقتل شقيقه

القاهرة – مصراوي:

ادعى عبد الملك الحوثي، زعيم ميليشيات الحوثي، أن التحالف الدولي وراء مقتل شقيقه إبراهيم الحوثي، منذ أيام، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتينك" الروسية.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، أكد أن الإبراهيم الحوثي تعرض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة الميليشيات الموالية لإيران، وخلاف بين القيادات.

وزعم عبد الملك الحوثي في كلمة متلفزة، السبت، إن إبراهيم الحوثي، لم يكن يتحرك بحماية أمنية، وكان "يتحرك بأنشطة ذات طابع خيري واجتماعي".

وسبق أن قال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن خلافات بين قيادات ميليشيات الحوثي وراء مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي.

وأشار التحالف إلى أن "عملية تصفية شقيق زعيم الميليشيات تمت في أحد معاقل "الحوثيين" في حي حدة في صنعاء، موضحًا أن "القيادات الإرهابية الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل".