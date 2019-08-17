الصين تحتج رسميا لدى واشنطن على مبيعات أسلحة أمريكية لتايوان

بكين- أ ش أ:

أعلنت الصين اليوم أنها قدمت احتجاجا رسميا للولايات المتحدة الأمريكية بشأن بيع أسلحة إلى تايوان.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، تعليقا على مضي الولايات المتحدة قدما في بيع مقاتلات من طراز F-16V لتايوان في صفقة تقدر قيمتها بـ8 مليارات دولار.

وقالت يينغ إن الجانب الأمريكي انتهك مبدأ (صين واحدة) والبيانات الصينية-الأمريكية المشتركة الثلاثة على نحو خطير، مؤكدة أن واشنطن تدخلت بذلك في شؤون الصين الداخلية وألحقت الضرر بسيادة الصين ومصالحها الأمنية.

وأضافت أن قضية تايوان تمس سيادة الصين ووحدة أراضيها وتمس أيضا مصالح الصين الأساسية، داعية الولايات المتحدة إلى إدراك الحساسية الكبيرة والطابع الضار للقضية ذات الصلة، والالتزام بمبدأ صين واحدة والبيانات الصينية-الأمريكية المشتركة الثلاثة.

وحثت يينغ الولايات المتحدة على وقف مبيعات الأسلحة لتايوان والاتصالات العسكرية معها، مشيرة إلى أن الجانب الصيني سيضطر إلى اتخاذ إجراءات مضادة وستصبح واشنطن مسؤولة عن كل العواقب المترتبة على ذلك.