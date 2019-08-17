أبرز التصريحات في 24 ساعة: على الرئيس الصيني التحدث إلى المحتجين في هونج كونج
القاهرة – مصراوي:
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن يتم حل المشكلة في هونج كونج بشكل سريع وأن لديه ثقة كبيرة في الرئيس الصيني شي جين بينج في هذا الصدد.
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