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    أبرز التصريحات في 24 ساعة: على الرئيس الصيني التحدث إلى المحتجين في هونج كونج

    01:30 ص السبت 17 أغسطس 2019
    أبرز التصريحات في 24 ساعة: على الرئيس الصيني التحدث إلى المحتجين في هونج كونج

    تظاهرات هونج كونج

    القاهرة – مصراوي:

    أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن يتم حل المشكلة في هونج كونج بشكل سريع وأن لديه ثقة كبيرة في الرئيس الصيني شي جين بينج في هذا الصدد.

    هونج كونج دونالد ترامب الولايات المتحدة اليمن السودان المجلس العسكري السوداني الصين

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