أبرز التصريحات في 24 ساعة: على الرئيس الصيني التحدث إلى المحتجين في هونج كونج

القاهرة – مصراوي:

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن يتم حل المشكلة في هونج كونج بشكل سريع وأن لديه ثقة كبيرة في الرئيس الصيني شي جين بينج في هذا الصدد.