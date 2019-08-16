الصدر يطالب الحكومة بالحفاظ على هيبة الدولة ومحاربة الفساد

النجف (العراق) - (د ب ا):

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الجمعة، رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي الى الحفاظ على هيبة الدولة ومحاربة الفساد وعدم الميل لطرف دون آخر.

وطالب الصدر في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بالحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية واستقلالية القرار العراقي وعدم التردد في معاقبة من يعمل على اضعاف الأجهزة الأمنية ومعاقبة ذوي الانتماءات الخارجية ليكون العراق ذا سيادة كاملة".

وشدد الصدر على "الالتزام الكامل بالاستقلالية وعدم الميول لطرف دون اخر وإلا سيكون الانحراف عن الاستقلالية بمثابة بناء جديد للدولة العميقة".

وانتقد الصدر إجراءات الحكومة العراقية في مكافحة الفساد قائلا"لم نر أي تقدم في ملف مكافحة الفساد على الاطلاق، وهذا السكوت يكاد يكون إذنا بالفساد فضلا عن أن ملف الخدمات لازال متلكئأ ويكاد يكون معدوما".