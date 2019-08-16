الجيش الليبي يستهدف مستودعًا يأوي "طائرات تركية" في مطار زوارة

القاهرة – (مصراوي):

أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، استهداف سلاح الجو لمطار زوارة وذلك بضرب أحد المستودعات التي تأوي الطائرات التركية المسيرة.

وأوضح المسماري في بيان نشره عبر صفحته الرسمية، أن سلاح الجو الليبي ضرب مستودعات تستخدم لإيواء الطائرات المسيرة وذخيرتها شرق منطقة أبوكماش بحوالي 1.5 كيلو متر.

وشدد المسماري "نكرر أن أي مكان يتعامل مع أي جهة أجنبية يعتبر هدفًا مشروعًا للقوات الجوية العربية الليبية".

كان المسماري نشر، أمس الخميس، بيانًا أفاد بجمع الجيش الليبي المعلومات عن حركة الطائرات التركية المسيرة، قائلاً "تأكدنا أنها تستعمل هنجرين داخل مطار زوارة فقامت طائرات سلاح الجو العربي الليبي، بضرب الهنجرين وتسويتهم بالأرض وتم تفادي ضرب مهبط وصالة الركاب في المطار".