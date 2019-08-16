ترامب: على الرئيس الصيني التحدث إلى المحتجين في هونج كونج

واشنطن- (أ ش أ):

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن يتم حل المشكلة في هونج كونج بشكل سريع وأن لديه ثقة كبيرة في الرئيس الصيني شي جين بينج في هذا الصدد.

وأوضح ترامب، في تصريحات صحفية الخميس، أنه على الرئيس الصيني أن يتحدث إلى المحتجين في هونج كونج، مضيفاً أنه يعتزم الحديث مع شي جين بينج قربياً، وذلك حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية.

وحول قضية منع بعض نائبات الكونجرس الأمريكي من دخول إسرائيل، قال ترامب إنه إذا سمحت الأخيرة بدخول النائبات الأمريكيات اللاتي منعت دخولهن فإن ذلك سيكون "شيئاً مروعاً".

وعن العلاقات مع المملكة المتحدة، أوضح ترامب أن بلاده ستعقد "صفقة كبيرة" تجارية مع لندن وأنه على تواصل مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون واصفاً بريطانيا بأنها "واحدة من أقرب الحلفاء" للولايات المتحدة في العالم.