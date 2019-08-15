توترات قبل زيارة لنائبتين أمريكيتين إلى دولة الاحتلال

تل أبيب- (د ب أ):

أثارت زيارة معتزمة إلى إسرائيل من جانب النائبتين الأمريكيتين اليساريتين من أصل عربي، رشيدة طليب وإلهان عمر، نقاشات محتدمة وحتى دعوات لمنعهما من دخول البلاد.

وكانت طليب وعمر النائبتان بمجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، قد دعمتا حركة "بي دي إس" (المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات) المناهضة لإسرائيل التي ترمي إلى وقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بمقاطعة الشركات والسلع الإسرائيلية.

ودرست حكومة الاحتلال منع دخولهما بسبب دعمهما لحركة "بي دي إس"، حسبما ذكر التلفزيون الإسرائيلي، الخميس. وذكرت التقارير الإعلامية أنه من المتوقع أن تتوجه النائبتان إلى إسرائيل يوم الجمعة أو السبت أو الأحد.

وقررت حكومة الاحتلال في 2018 منع زيارات نشطاء منظمات معينة كانت قد دعت إلى مقاطعة إسرائيل، متهمة حركة "بي دي إس" بأنها معادية للسامية وبمعاملة الدولة اليهودية بطريقة مختلفة.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، يرجع القرار لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقرير مسألة منع دخول النائبتين الأمريكيتين للبلاد.

وعقد نتنياهو أمس الأربعاء مشاورات مع كبار الوزراء لتقرير مسألة منع دخول النائبتين الأمريكيتين البلاد من عدمه، وتنظر الفرق المهنية والقانونية قرراهم اليوم، حسبما قال مصدر مطلع على الوضع، مضيفا أن هناك احتمال أن إسرائيل لن تسمح بالزيارة في صيغتها الحالية، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

ومن شأن قرار بمنع دخول النائبتين أن يتسبب في تصاعد الخلاف المتنام مع الحزب الديمقراطي الأمريكي، الذي أصبح منتقدا لحكومة إسرائيل في عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهو حليف قوي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال مصدر آخر مطلع إن انتقاد ترامب للمرأتين هو أحد عوامل ممانعة إسرائيل لمنحهما حق دخول البلاد.

وتردد أن طليب وعمر وهما أول امرأتين مسلمتين تنتخبان إلى الكونجرس، تعتزمان زيارة الحرم القدسي الشريف إلى جانب ممثلين فلسطينيين.

ولم يؤكد المكتب الإعلامي الخاص بعمر الزيارة أمس الأربعاء. ولم تعلق وزارة الخارجية الإسرائيلية وناطق باسم نتنياهو على الأمر.

وتعد عمر مؤيدة صريحة لإنهاء الاحتلال الفلسطيني وتعرضت لانتقادات في الولايات المتحدة لما يصفه البعض بأنها آراء معادية للسامية. وفي فبراير، جرى إجبارها على الاعتذار لادعائها أن الأموال الإسرائيلية أثرت على أفعال الكونجرس.

ولكن عمر وطليب تعرضتا للتمييز. لقد كانتا بين أربعة نواب يساريين قال لهم الرئيس ترامب أن "يعودوا" من حيث أتوا.

وولدت عمر في الصومال حيث جاءت إلى الولايات المتحدة مع والديها بينما كانت طفلة. وولدت طليب في ديترويت لأبوين فلسطينيين مهاجرين إلى الولايات المتحدة.