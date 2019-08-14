توقعات باستمرار هطول الأمطار الرعدية على مكة والمشاعر المقدسة

القاهرة- (مصراوي):

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحِدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة (تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة)، ليمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

كما توقّعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة؛ مع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتيّ الرياض ونجران، كذلك على طريق الساحل الواصل ما بين جازان إلى الليث، مصحوبًا بارتفاع في نسبة الرطوبة على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 38 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14- 36 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

كانت الأمطار قد انهمرت بغزارة على الحُجاج الذين يكملون مناسك الحج لهذا العام، يوم الاثنين، حيث هطلت أثناء وقوفهم بجبل عرفات يوم التاسع من ذي الحجة. وانخفضت درجة الحرارة إلى 26 درجة مئوية وبلغت سرعة الرياح 60 كيلو مترا في الساعة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية السعودية.

كما هطلت أمطار رعدية غزيرة يوم السبت على المشاعر المقدسة، حيث شملت منى وعرفات ومزدلفة.

وغادر الحُجاج قبل غروب شمس أمس الثلاثاء، بعد رمي الجمرات الثلاث، حيث يتوجهون إلى الكعبة لأداء طواف الوداع.