ميركل تزور الصين 5 سبتمبر المقبل

برلين – (أ ش أ):

قررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زيارة الصين في 5 سبتمبر المقبل، على أن تستغرق الزيارة يومين؛ وذلك وفقا لما أعلنه بيان الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء.

يشار إلى أن عام 2019 يُمثل الذكرى الخامسة لإقامة شراكة استراتيجيه بين الصين وألمانيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام ٢٠١٨ ما يقرب من 200 مليار يورو،.

وتعد ألمانيا أكبر شريك تجاري للصين في أوروبا على مدى 43 عاما متتالية، فيما تعد الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا على مدى ثلاث سنوات.

جدير بالذكر أن ألمانيا والصين شريكان في مبادرة الحزام والطريق، التي اقترحتها الصين-ألمانيا عضو مؤسس بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأكبر مستثمر خارج الحدود الإقليمية، وقد وقعت شركة "سيمنز" مؤخرا مذكرة لتعزيز التعاون في إطار المبادرة، وتم تشغيل أكثر من 14 ألف قطار، من خلال شركة الصين للسكك الحديدية السريعة، حيث أن قرابة نصف السلع التي نُقلت على هذا الخط كانت بين ألمانيا والصين.